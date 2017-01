De Filippi svela la nuova classe di "Amici"

foto Ufficio Stampa Mediaset 16:57 - Sono stati svelati da Maria De Filippi i volti dei 26 ragazzi della nuova classe della dodicesima edizione di "Amici". Maria De Filippi ha accolto cantanti e ballerini selezionati dopo i provini e gli stage. In tutto 16 cantanti e 10 ballerini tra i 18 e 26 anni. Ma altri alunni hanno ottenuto la maglia di sfida contro i titolari per ottenere un banco. Maria De Filippi ha svelato che per il daytime non ci saranno sfide a squadre. - Sono stati svelati da Maria De Filippi i volti dei 26 ragazzi della nuova classe della dodicesima edizione di "Amici". Maria De Filippi ha accolto cantanti e ballerini selezionati dopo i provini e gli stage. In tutto 16 cantanti e 10 ballerini tra i 18 e 26 anni. Ma altri alunni hanno ottenuto la maglia di sfida contro i titolari per ottenere un banco. Maria De Filippi ha svelato che per il daytime non ci saranno sfide a squadre.

Alcuni cantanti e ballerini presenti in studio sono stati convocati. Qualcuno non è stato ritenuto idoneo mentre ad altri è stata data la possibilità di esibirsi di nuovo come è successo a Francesco (cantante) voce soul e buona presenza sul palco ma non ce l'ha fatta. Poi via via anche i ballerini come Rocco che nonostante sia stato applaudito dal pubblico non è stato ammesso dalla Commissione. "Un bel gelo ha accolto la vostra decisione" ha poi sottolineato Maria De Filippi. Ci sono state anche delle sfide a sorpresa come quella dei breaker Gianluca e Antonio per convincere la Commissione. Ma anche per il canto tra Verdiana e Roberta su "Hurt" di Christina Aguilera.



Comunque la classe non è ancora completa. Un banco è ancora libero per il ventisettesimo allievo che otterrà la maglia di "Amici" grazie a Fanta. Sono cinque i candidati in lizza fino al 19 gennaio sulla fanpage Facebook di Fanta: Maria Scala, Francesco Rosanò e Marianna Serra (cantanti), Marco Servina e Pasquale di Nuzzo (ballerini). Tra i cantanti ammessi ci sono Giosuè Amato (19 anni) pianista da quando aveva 15 anni mentre ha iniziato a cantare e scrivere brani suoi a 17. Il 23enne Davide Sacha Carella viene da Bari, suona la chitarra ed è diplomato in ragioneria. Emanuele Corvaglia ha ottenuto il banco immediato durante i provini nelle scorse settimane. Ha colpito tutti per la sua timidezza ma al contempo la sicurezza nel cantare ed esprimere la sua arte. Stima il cantautore americano John Mayer. Rubens Mendes (24 anni) è originario di Lisbona e vive con i genitori a Ladispoli (RM). La sua partecipazione alla scorsa edizione di "Amici" gli ha permesso di aggiudicarsi di diritto il banco nella classe di questa dodicesima edizione. Un altro cantante che ha colpito la Commissione formata da Mara Maionchi, Grazia Di Michele e Rudy Zerbi è il 20enne Edwin Roberts, vive a Cremona con i genitori ma ha origini argentine. E' polistrumentista suona: pianoforte, chitarra, basso, batteria e violino. Nicola Rosagio vive ad Acquarica del Capo (LE) ed è iscritto al primo anno di Giurisprudenza.



Infine tra i ragazzi c'è Costanzo Del Pinto, anche lui come Edquin è polistrumentista: suona batteria, chitarra, basso e tastiere. Le cantanti, invece, sono Marika Calabrese. Dopo il diploma linguistico si è trasferita a Roma, dove vive da 5 anni e si mantiene lavorando come segretaria in uno studio di commercialisti. Inizia a cantare come autodidatta e dai 15 ai 18 anni studia seriamente canto. Federica Filannino ha 20 anni e ha iniziato a studiare pianoforte a 10 anni. Greta Manuzi è autodidatta e viene da Budrio di Longiano (CE). Ylenia Morganti è laureata in Lingue e lavora come traduttrice e addetta stampa web presso uno studio di architettura. Ha iniziato a studiare canto a 13 anni. La 19enne siciliana Chiara Provvidenza ha convinto da subito la Commissione con "Mad about you" degli Hooverphonic. C'è anche Cristina Sangiorgio che per due anni e mezzo Cristina Sangiorgio ha vissuto in Texas, dove ha studiato psico-pedagogia. Angela Semerano ha iniziato a studiare canto a 9 anni. Verdiana Zangaro ha 26 anni e vive a Cosenza, dopo diversi tentativi è riuscita ad entrare ad "Amici". La più giovane del gruppo è Irene Rausa che ha 18 anni e viene da Savigliano (CN). Garrison, Alessandra Celentano e Luciano Cannito alla fine hanno scelto i ragazzi e le ragazze che formeranno la classe di danza. Per il moderno ci sono Leonardo Bizzarri, Lorella Boccia, Etienne Pizzuto, Marta Marino e Martina Monaco. Per l'hip hop c'è Giacomo Garavini e Nicole Marin mentre per il classico il prescelto è Nicolò Noto. Se la breakdance è rappresentata da Antonio Parisi per l'eccentrico ballo girling (sui tacchi a spillo) c'è Andrea che ha battuto all'ultimo Antonino.

Andrea Conti