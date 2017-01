Belen: "I sorrisi accompagnano la gravidanza"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati I MOMENTI PIU' BELLI 16:03 - Sabato 12 gennaio alle 21.10 su Canale 5 torna "Italia’s Got Talent". In giuria schierati Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi. Confermati alla conduzione Belen Rodriguez e Simone Annicchiarico. "Sono felicissima in questo momento perché finalmente tanti sorrisi mi accompagneranno lungo gli ultimi mesi di questa gravidanza", dice Belen. - Sabato 12 gennaio alle 21.10 su Canale 5 torna. In giuria schierati. Confermati alla conduzione. "Sono felicissima in questo momento perché finalmente tanti sorrisi mi accompagneranno lungo gli ultimi mesi di questa gravidanza", dice Belen.

"Comincia 'Italia’s Got Talent', non vedevo l’ora di tornare a lavorare assieme ai giudici e al mio compagno d’avventura Simone Annicchiarico! - conclude - Vi assicuro tantissimi momenti di divertimento e forti emozioni durante la nostra ricerca dei migliori talenti".



“Mi diverto ogni anno di più, ho al fianco la donna più bella del mondo - interviene Annichiarico - e davanti i compagni giurati Gerry, Rudy e Maria che mi lasciano lavorare in grande libertà. Italia’s Got Talent è per me una bellissima esperienza professionale".



I giudici durante le performance dei vari talenti hanno il potere di suonare il “Buzz”, pulsante rosso sonoro e luminoso, che, se premuto dai tre prima del tempo a loro disposizione, determina l’interruzione del numero. Dopo l’esibizione, i tre emettono il loro personale verdetto: per proseguire nella gara è necessario il consenso di almeno due giudici.