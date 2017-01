Cindy Lauper lancia il suo reality-show

foto Ap/Lapresse Correlati L'ICONA ANNI '80 OGGI

SIGNORA DEL BLUES 12:30 - Dopo Ozzy Osbourne, anche un'altra star della musica ha deciso di lanciarsi in un reality-show. Alla soglia dei 60 anni Cyndi Lauper debutta infatti sul piccolo schermo con "Cyndi Lauper: Still So Unusual", in onda negli Stati uniti dal 12 gennaio. Lo show seguirà la cantante di "Girl Just Wanna Have Fun" nei suoi momenti più intimi e quotidiani, gettando uno sguardo inedito sulla sua vita dietro le quinte. - Dopo Ozzy Osbourne, anche un'altra star della musica ha deciso di. Alla soglia dei 60 annidebutta infatti sul piccolo schermo con "", in onda negli Stati uniti dal 12 gennaio. Lo show seguirà la cantante di "Girl Just Wanna Have Fun" nei suoi momenti più intimi e quotidiani, gettando uno sguardo inedito sulla sua vita dietro le quinte.

"Quest'anno mi sono successe un sacco di cose. Adoro la televisione e vogliono puntare l'attenzione su quello che ho fatto - confessa la Lauper al sito "Entertainment Tonight" - Ho una vita intensa, svolgo lavori diversi: canto, mi esibisco e cerco di portare la mia famiglia sempre con me quando posso. Non è che cerchi volontariamente il caos, ma succedono sempre molte cose, perché è così che va la vita".



Protagonisti del reality, oltre alla cantante, il marito David Thornton e il figlio Declyn (14 anni), a cui la Lauper cerca di dare la giusta attenzione, nonostante la carriera frenetica.



"Cyndi Lauper: Still So Unusual permetterà agli spettatori di accedere alla vita privata e professionale di una delle icone della cultura pop più amate e influenti - si legge nel comunicato dello show - Si destreggia tra diversi ruoli, che includono quello di rock star, madre, moglie, autrice di Broadway, collaboratrice del New York Times e filantropa".