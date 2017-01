Duchovny,gli straordinari del sesso

foto Da video Correlati TV 2012, UN ANNO DI SESSO BIZZARRO

Sta per prendere il via negli Stati Uniti la sesta stagione di "Californication", la serie tv dove l'ex agente Mulder di "X-Files", David Duchovny, interpreta lo scrittore Hank Moody. Tra i fan molti si domandano quante amanti avrà quest'anno. Nelle precedenti cinque stagioni ne ha infatti collezionate ben 26, facendo della serie una con di quelle con il più alto tasso di sesso della tv.

Tra droga, alcol e soprattutto sesso, "Californication" si è fatta notare sin dalla prima stagione, crescendo in popolarità anno dopo anno.



Duchovny ha messo in mostra un lato ben diverso da sé, interpretando magistralmente un personaggio maledetto dopo essere stato per anni connotato come il compassato agente dell'Fbi con la fissa per gli alieni.



Solo si è capito che in realtà Duchvony è più vicino ad Hank Moody che non a Fox Mulder, al punto da aver messo in crisi il suo matrimonio con Tea Leoni per la sua mania per il sesso. D'altro canto le storie sul set gli fornivano spunti adeguati: 11 amanti nella prima stagione, 5 nella seconda, quattro nella terza e tre nelle ultime due. Un percorso in calando, nel nuova serie proverà a rialzare la media?