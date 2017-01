"Revolution" in anteprima su Premium Play

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati INTERVISTE AI PROTAGONISTI 11:31 - "Revolution", l'attesa serie di JJ Abrams che debutta su Steel il 15 gennaio in prima serata, andrà in onda in anteprima da sabato 12 gennaio su Premium Play. Per la prima volta, il pilota doppiato di una serie tv sarà quindi disponibile prima su Premium Play che su un canale lineare. - "", l'attesa serie di JJ Abrams che debutta su Steel il 15 gennaio in prima serata, andrà in onda in anteprima da sabato 12 gennaio su Premium Play. Per la prima volta, il pilota doppiato di una serie tv sarà quindi disponibile prima su Premium Play che su un canale lineare.

Come sempre, Premium Play sarà accessibile gratuitamente a tutti gli abbonati Mediaset Premium che si sono registrati al sito: http://play.mediasetpremium.it



La puntata pilota doppiata sarà dunque disponibile su Premium Play dalla mattina del 12 gennaio per un mese circa; successivamente andrà in onda su Steel dal 15 gennaio. Gli episodi successivi invece andranno in onda prima su Steel, un episodio a settimana, e dal giorno dopo saranno disponibili su Premium Play, come da consuetudine, per 28 giorni.



Premium Play è il nuovo modo di vedere la TV: una videoteca personale straordinariamente ampia con 2500 titoli sempre rinnovati da vedere e rivedere quando vuoi. I film più recenti a pochi mesi dall'uscita nei cinema, tutte le puntate delle serie tv più nuove e poi calcio, documentari, cartoni animati e i migliori programmi e le fiction di Canale 5, Italia 1 e Rete 4 degli ultimi 7 giorni.