Mistero Los Roques a Quarto Grado

foto Da video 16:09 - Il mistero dell'aereo scomparso a Los Roques - con a bordo Vittorio Missoni, la moglie, una coppia di amici e l'equipaggio - è centro del primo appuntamento stagionale con "Quarto Grado", il programma condotto da Salvo Sottile in diretta dal centro Palatino a Roma, in onda su Retequattro venerdì 11 gennaio in prima serata.

Dopo che sono state rese pubbliche le motivazioni della sentenza Parolisi - che ha visto il caporalmaggiore condannato all’ergastolo in primo grado, per l’omicidio della moglie Melania Rea - il settimanale a cura di Siria Magri esamina la ricostruzione del giudice di Teramo, Marina Tommolini.



Ospiti in studio gli avvocati di Parolisi: Walter Biscotti e Nicodemo Gentile.



Nel corso della puntata, Sottile, con Sabrina Scampini, torna sul caso della scomparsa di Roberta Ragusa e si occupa del rapimento di Andrea Calevo.



In esclusiva per “Quarto Grado”, documenti inediti del blitz che hanno portato alla liberazione del giovane dell’imprenditore ligure e l’analisi dei particolari tecnici delle indagini svolte dagli inquirenti.