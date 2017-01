Zelig al via con Teresa Mannino e Mago Forest

foto Olycom Correlati IN VERSIONE "CIRCUS" 16:03 - Per Zelig arriva la rivoluzione post-Bisio. Così hanno definito Gino e Michele la nuova versione del programma di cabaret che tornerà su Canale 5 in prima serata da lunedì 14 gennaio. Sul palco per la nuova stagione la coppia formata da Teresa Mannino e il mago Forest. "L'addio di Bisio è stato salutare, ci ha costretto a nuovi sforzi e più concentrazione sul programma ", hanno dichiarato gli autori alla presentazione del programma. - Perarriva la rivoluzione post-Bisio. Così hanno definito Gino e Michele la nuova versione del programma di cabaret che tornerà suin prima serata da. Sul palco per la nuova stagione la coppia formata da. "L'addio di Bisio è stato salutare, ci ha costretto a nuovi sforzi e più concentrazione sul programma ", hanno dichiarato gli autori alla presentazione del programma.

"Prima eravamo come dei trapezisti che si esibiscono con la rete - hanno ammesso gli autori - Bisio era la nostra rete, ora abbiamo dovuto rivedere tutto". Ma i conduttori non sono l'unica novità di Zelig che, dopo anni di teatro Arcimboldi, torna alla versione circo. In tre settimane infatti è stato allestito a Milano, vicino a Piazzale Cuoco, il tendone del Pala3.



"I più giovani forse non se lo ricordano - hanno continuato Gino e Michele - ma in quest'area agli inizi degli anni '70 c'era un teatro in cui si esibirono gli Area, Guccini e De Gregori e debuttarono personaggi come Cochi e Renato". Le puntate della nuova edizione saranno dieci.



Ospite della prima Claudio Bisio e dell'ultima Paola Cortellesi. Nelle varie puntate si alterneranno anche personaggi storici di "Zelig" come Ale&Franz e il duo Ficarra e Picone.