"Supercinema" festeggia i 75 anni di Celentano

Venerdì 11 gennaio alle 23.30 nuovo appuntamento su Canale 5 con "Supercinema". Adriano Celentano ha compiuto 75 anni e ne ha passati più di 50 in sala d'incisione ma anche sul set di molti film da "La dolce vita" a "Serafino", da "Asso" a "Bluff-storia di truffe e di imbroglioni". "Supercinema" ripropone l'intervista, in gran parte inedita, fatta nel 2008, a Venezia.

Intervista esclusiva a Margherita Buy: “Il film che non rifarei? ‘Facciamo paradiso, la sceneggiatura era scritta male. Forse lo rifarei solo per il privilegio di conoscere Mario Monicelli”.



