Lory presenta il suo nuovo baby-amore

LORY PRESENTA GENNARO

CLIP EROTICA PER LA DEL SANTO 14:00 - Dopo la turbolenta relazione con Rocco Pietrantonio, Lory Del Santo è tornata a sorridere con Gennaro. Ospite di "Pomeriggio Cinque" la showgirl ha presentato ufficialmente il toy boy di 33 anni più giovane di lei. Dopo qualche mese di conoscenza lui l'ha raggiunta a Milano, anche se il primo passo è stata Lory a farlo. "Il primo bacio lo do io - ammette - non sopporto l'uomo che come ti vede ti mette le mani addosso".

Nel salotto di Barbara D'Urso Lory Del Santo ha poi spiegato la sua visione del rapporto uomo-donna: "L'uomo deve fare il primo passo, quello grande. Per esempio prendere il treno. Nel momento in cui arrivato però è la donna che deve esprimere il piacere di vederti". Dopo un primo week-end all'insegna del romanticismo, Gennaro e Lory hanno deciso di approfondire la conoscenza passando insieme anche l'ultimo dell'anno.



La differenza tra i due, lui 21 anni lei 54, non sembra essere un problema neanche per la famiglia di Gennaro. La mamma del ragazzo ha infatti accettato di buon grado la relazione. "Lei mi ha sempre appoggiato su tutte le scelte che ho fatto - confessa - E' serena e tranquilla se sa che io sono felice e sto bene. Non vuole altro". Insomma Lory è già una di famiglia, anche se la futura 'suocera' è più giovane di lei di ben 14 anni.