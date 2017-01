La Giorgianni posa sexy e dà consigli

foto Top Correlati CHIARA POSA SEXY IN UNA SUITE DI LUSSO 10:49 - “Il vero lusso è stare con i piedi per terra”. Chiara Giorgianni, la barista del Gf posa seducente e sexy in una suite a cinque stelle per il settimanale Top ed elargisce consigli ai futuri gieffini. “Posso ancora vivere di ciò che mi sta dando la popolarità conquistata nella Casa” dice, ma si dice pronta a tirare le somme e - perché no – a tornare a fare la pr “se non arriverà niente di buono entro l'anno”. - “Il vero lusso è stare con i piedi per terra”, la barista del Gf posa seducente e sexy in una suite a cinque stelle per il settimanale Top ed elargisce consigli ai futuri gieffini. “Posso ancora vivere di ciò che mi sta dando la popolarità conquistata nella Casa” dice, ma si dice pronta a tirare le somme e - perché no – a tornare a fare la pr “se non arriverà niente di buono entro l'anno”.

Si trova a proprio agio nei panni della ragazza immagine famosa e conosciuta che gioca a fare la seduttrice con gli occhioni e il fisico mozzafiato, ma non perde di vista la realtà e ammette: “Sono stata brava a gestirmi. Ma ero entrata con delle aspettative e le ho rimesse in discussione. Lamentarmi io? Mai”.



“Ci sono entrata con lo spirito di vivere un'esperienza. Ho 24 anni, non posso pensare che un reality mi cambi la vita... - continua Chiara – Una cosa è la popolarità improvvisa, che aiuta, l'altra è la professionalità. Questo non me lo scordo”.