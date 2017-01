Johnson, l'attore di "Game of Thrones" è malato

foto Da video Correlati SERIE TV A TINTE FORTI 10:14 - Il chitarrista dei "Dr. Feelgood" Wilko Johnson, che nella prima stagione di "Game of Thrones" vestiva i panni di devoto cavaliere del re, ha annunciato ufficialmente di essere malato terminale di cancro. "Sono molo triste nell'annunciare che a Wilko è stato recentemente diagnosticato un cancro al pancreas, giunto alla fase terminale - ha dichiarato il suo portavoce - Desidera ringraziare quanti l'hanno supportato nella sua lunga carriera" - Il chitarrista dei "Dr. Feelgood", che nella prima stagione di "" vestiva i panni di devoto cavaliere del re, ha annunciato ufficialmente di essere. "Sono molo triste nell'annunciare che a Wilko è stato recentemente diagnosticato un cancro al pancreas, giunto alla fase terminale - ha dichiarato il suo portavoce - Desidera ringraziare quanti l'hanno supportato nella sua lunga carriera"

Dopo aver saputo della malattia l'artista, oggi 65enne, ha rifiutato di sottoporsi alla chemioterapia. "E' in buone condizione - ha rassicurato il suo portavoce - Non si sono presentati ancora effetti sul fisico e può quindi aspettarsi di godersi ancora qualche mese in ragionevoli condizioni di salute".



Una notizia shock che ha sconvolto sia il mondo del piccolo schermo, sia quello della musica. Famoso soprattutto per aver preso parte alla serie epica "Game of Thrones", Wilko Johnson ha raggiunto il succeso all'inizio degli anni '70 come chitarrista dei "Dr. Fellgood", una delle band più importanti della scena rock inglese dell'epoca.