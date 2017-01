Arriva la sitcom sulla Casa Bianca

foto Afp Correlati ECCO I PROTAGONISTI DELLA SITCOM

14:37

davanti alla tv per guardare la nuova sitcom sulla casa Bianca,, che in Italia arriverà in primavera su Fox. Si racconta la vita di una tipica famiglia americana con i problemi quotidiani, con una sola differenza: sono inquilini della. E ancora più interessante è che il produttore esecutivo è l'ex speechwriter di Obama, Jon Lovett.