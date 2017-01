Zooey Deschanel, una "ranchera" tutta curve

foto Glamour Correlati GLAMOUR NEL VECCHIO WEST

Faccia da brava ragazza e battuta pronta, Zooey Deschanel ha saputo ritagliarsi un posto al sole nel mondo dello show-biz, soprattutto grazie a Jess, il buffo personaggio che interpreta in New Girl. Abbandonati i panni della coinquilina nevrotica e impacciata, Zooey si è calata nei panni di una perfetta padrona di ranch per "Glamour", confezionando un servizio fotografico selvaggio dall'atmosfera retrò.

Con un passato cinematografico alle spalle ("Quasi famosi", "Yes Man", "500 giorni insieme") l'attrice si dice soddisfatta del successo televisivo.



"Alcune persone mi dicono 'Oh, ma eri una star del cinema' o cose del genere - racconta a Glamour - No, ero un'attrice secondaria. Non ero una grande attrice e mi va bene così. Sono orgogliosa dei miei film ma fare le cose che mi appassionano davvero, beh è stata una scalata dura. Se New Girl fosse stato un film non so se avrei avuto l'opportunità di partecipare"



Con il suo stile romantico e retrò, la Deschanel si è distinta dalle sue colleghe e ha saputo creare uno mix unico, che strizza l'occhio alle grandi dive degli anni '60. "Questo ambiente è tutto incentrato sull'immagine! Ma non ho mai pensato 'Ora mi costruisco un personaggio' - ammette - Sono cresciuta guardando i film della Nouvelle Vague francese e questo ha influenzato molto il mio stile".