Il prossimo anno arriverà "Ultimo 5"

La puntata dell'8 gennaio di "Ultimo - L'occhio del falco" ha avuto su Canale 5 un ascolto record di 7.048.000 telespettatori. Pietro Valsecchi, amministratore delegato della casa di produzione Taodue, commenta così: "Dopo questo grande successo l'anno prossimo arriverà Ultimo 5".

“Un risultato straordinario per una miniserie che, seguendo la linea editoriale che ha sempre contraddistinto la Taodue, ha saputo raccontare fatti e situazioni ispirati alla realtà come il processo a Ultimo e il traffico di rifiuti tossici, con un linguaggio spettacolare in grado di coinvolgere il grande pubblico della televisione generalista. - continua Valsecchi - Ultimo nella realtà e nella fiction si conferma ancora una volta un personaggio esemplare, che con il suo coraggio e la sua onestà vorremmo fosse un modello per il pubblico più giovane, che infatti ha risposto con entusiasmo a questa proposta. Ma la saga di questo personaggio simbolo non finisce qua: insieme al capitano Ultimo che ci ha sempre supportato nello sviluppo di tutte le miniserie a lui dedicate, abbiamo infatti iniziato la stesura di Ultimo 5 che sarà in onda il prossimo anno”.