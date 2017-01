I Jefferson, è morto anche Ralph

foto Ap/Lapresse 12:39 - Dopo la morte del papà dei Jefferson, Ned Wertimer, che per undici stagioni ha ricoperto il ruolo di Ralph il portiere. L'attore, che aveva partecipato a un centinaio di spettacoli tv e film a partire dagli anni Cinquanta, se n'è andato a 89 anni il 2 gennaio per complicanze di salute. - Dopo la morte del papà dei Sherman Hemsley , che si è spento quest'estate all'età di 74 anni, un altro personaggio storico della celebre serie tv è morto. Si tratta di, che per undici stagioni ha ricoperto il ruolo di. L'attore, che aveva partecipato a un centinaio di spettacoli tv e film a partire dagli anni Cinquanta, se n'è andato a 89 anni il 2 gennaio per complicanze di salute.

Il ruolo più memorabile di Wertimer è stato l'ingegnoso portiere dello stabile in cui abitava la famiglia Jefferson. Sempre pronto ad offrire i suoi servizi in cambio di una bella mancia, Ralph era riuscito ad accumulare un bel gruzzoletto, più di quanto non volesse far credere. Tanto che in una puntata “futurista” si sarebbe comprato l'intero palazzo. Dopo la storica sit-com e tra le ultime interpretazioni dell'attore c'è anche una parte nel film “Pirata dei Caraibi”.