La "Superclassifica" torna a far ballare in tv

Su Italia 2 torna uno dei programmi musicali cult che ha accompagnato intere generazioni dagli anni 70 a 90. "Superclassifica 2" sarà presentato da Dj Super X col volto coperto di "mirrorball", la palla a specchi delle discoteche, ray-ban bianchi e la voce di Niccolò Torielli, conduttore di "Archimede". In onda ogni domenica dalle 12 alle 14 saranno lette le prime 50 posizioni degli album più venduti della settimana di Tv Sorrisi e Canzoni.

Il debutto del programma risale al 1977 quando è andato in onda senza conduttore su TeleAltoMilanese. L'idea originale era di Maurizio Seymandi che era l'invitato di Tv Sorrisi e Canzoni. Seymandi poi è diventato il conduttore storico della trasmissione che aveva come protagonisti un gattone con la faccia buffa e il mitico Dj Super X che presentava le posizioni della classifica musicale. Seymandi è rimasto alla conduzione fino al 1995 per poi essere sostituito da Gerry Scotti che dal 1995 al 1996 ha presentato la nuova versione "Super" in onda su Italia 1.