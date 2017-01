Quante sorprese a "Italia's Got Talent"!

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati SCARPA, VINCITORE TERZA EDIZIONE 08:44 - Tutto pronto per la quarta edizione dello show "Italia's Got Talent" che torna sabato 12 gennaio in prima serata su Canale 5. Conferma la giuria formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi e con loro il giudizio nel valutare le performance dei numerosi artisti che salgono sul palco. Per il secondo anno consecutivo, tornano a condurre Belen Rodriguez, in dolce attesa, e Simone Annicchiarico. - Tutto pronto per la quarta edizione dello show "" che torna sabato 12 gennaio in prima serata su Canale 5. Conferma la giuria formata dae con loro il giudizio nel valutare le performance dei numerosi artisti che salgono sul palco. Per il secondo anno consecutivo, tornano a condurre, in dolce attesa, e

Dopo tre edizioni caratterizzate da successi di ascolti - lo scorso anno “Italia’s Got Talent” è stato il programma di intrattenimento più visto dell’anno (escluse le serate-evento di Sanremo e di Fiorello ) - e di critica, è pronta la nuova edizione. Divertente vedere i tre giudici ricoprire un ruolo non istituzionale e lasciarsi andare tra di loro ad emozioni e inedite performance davanti ai numeri più divertenti, toccanti e inconsueti.



I giudici durante le performance hanno il potere di suonare il “Buzz”, pulsante rosso sonoro e luminoso, che, se premuto dai tre prima del tempo a loro disposizione, determina l’interruzione del numero. Dopo l’esibizione, i tre emettono il loro personale verdetto: per proseguire nella gara è necessario il consenso di almeno due giudici.



A “Italia’s Got Talent” può partecipare chiunque pensa di avere un talento particolare con qualsiasi numero artistico. Non ci sono limiti di età, i concorrenti possono avere dai 0 anni ai 99 anni. Gli artisti si presentano per la prima volta ai giudici direttamente sul palco, in modo da non influenzare le loro valutazioni prima dell’esibizione e hanno solo due minuti per dimostrare il proprio talento.



Tra gli altri vedremo esibirsi: ballerini di break dance, danza classica, flamenco, cantanti, mentalisti, imitatori, maghi, illusionisti, fischiatori, poeti, contorsionisti, acrobati, ventriloqui, stuntman, danzatrici del ventre, artisti di strada, astrologi, cabarettisti, escapologi, pittori ed esperti nelle discipline più curiose ed originali. Ci saranno prove di abilità, di memoria, esibizioni di ping pong virtuali, combattimenti di arti marziali, dimostrazioni di body painting e molto, molto altro ancora.