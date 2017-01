Rocco Giusti debutta a Centovetrine

foto DiPiù Tv Correlati LA SOAP TORNA IN PRIMA SERATA

IL CAST INCONTRA I FAN A CASORIA 12:53 - Dopo il successo della fiction Le tre rose di Eva, l'attore Rocco Giusti è pronto a fare il suo ingresso a metà gennaio nella soap di Canale 5 Centovetrine vestendo i panni di Ascanio Molteni, tenebroso compagno di cella di Ettore Ferri. “Fare parte del cast è una bellissima occasione, un'opportunità che mi voglio giocare nel migliore dei modi. Ascanio è un giovane con una gran voglia di voltare pagina e riscattarsi dalla sua vita criminale”, racconta Giusti sulle pagine di Vero Tv. - Dopo il successo della fiction Le tre rose di Eva, l'attoreè pronto a fare il suo ingresso a metà gennaio nella soap di Canale 5 Centovetrine vestendo i panni di. “Fare parte del cast è una bellissima occasione, un'opportunità che mi voglio giocare nel migliore dei modi. Ascanio è un giovane con una gran voglia di voltare pagina e riscattarsi dalla sua vita criminale”, racconta Giusti sulle pagine di Vero Tv.

Già premiato come “migliore attore emergente” durante la seconda edizione dell'European Soap Fan Day, Rocco si dice entusiasta di questa nuova avventura: “E' un'esperienza che mi sta arricchendo molto sia a livello umano che professionale. Ho avuto la fortuna di girare gran parte delle mie scene con Roberto Alpi, una persona fantastica e un professionista serio. Mi sono trovato molto bene anche con Mariano Rigillo, Selvaggia Quattrini e Daniela Fazzolari, grandi interpreti dai quali sto imparando molto”.



Impegnato con le riprese fino al prossimo giugno a San Giusto Canavese (vicino Torino), l'attore trascorre il suo tempo libero tra cinema, teatro e palestra: “Prima di entrare nel mondo dello spettacolo ero appassionato di pugilato, ho fatto anche qualche incontro ma poi ha prevalso la passione per la recitazione”, confida l'attore.



Nato e cresciuto a Livorno si definisce una persona tradizionalista e nostalgica, molto rispettosa ed educata. Ancora single ha le idee chiare su come deve essere la sua donna ideale: “Rispettosa, educata, corretta, senza grilli per la testa, affidabile”. Ma per trovarla non servono provini...