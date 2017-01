Thorne senza veli è proprio Beautiful

foto Twitter Correlati AUTOSCATTO SENZA VELI

11:10

, il bel Thorne di Beautiful, ha ceduto alle tentazioni di Twitter postando una foto in cui compare nudo con un berretto in testa, un asciugamano che copre appena le sue parti intime e gli addominali in primo piano. “No excuses get your ass in gear it's a new year” (nessuna scusa, metti il sedere in marcia. E' un nuovo anno), cinguetta ai follower.