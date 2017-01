Alessia debutta con Extreme Makeover

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati ALESSIA PRONTA PER EXTREME MAKEOVER HOME EDITION

- "In jeans ed elmetto in testa, tra calcinacci e cantieri" vedremo Alessia Marcuzzi in veste di caposquadra impegnata a dirigere Extreme Makeover Home Edition, il nuovo show di Canale 5 al debutto in prima serata mercoledì 16 gennaio. Un'avventura emozionante per la conduttrice che per un anno ha chiuso la porta della Casa del Grande Fratello per "rimettere a nuovo la casa di famiglie in difficoltà", rivela a Tv Sorrisi e Canzoni.

Nessuno studio, addio ai tacchi vertiginosi e a pailettes. Anche le luci cancella difetti sono un ricordo. A bordo di un Apecar “con tanto di megafono per chiamare all'opera tutti gli abitanti del paese dove vive la famiglia prescelta”, racconta Alessia, farà ristrutturare in soli sette giorni delle case che hanno davvero bisogno di un intervento importante regalando un soggiorno a Disneyland Paris ai proprietari. “Per me è stata soprattutto un'esperienza di vita che è entrata nel mio cuore e che spero possa funzionare in tv”.



Un progetto differente che ha entusiasmato e coinvolto emotivamente la presentatrice che per ironia della sorte si ritrova a parlare in un confessionale: “Una volta mi sono perfino messa a piangere. Il fatto è che quando rimani per un'ora davanti alle telecamere a raccontare tutto ciò che è successo in una giornata è inevitabile aprirsi alle emozioni”.



Alessia riconosce il valore dei beni primari e non a caso per lei al primo posto c'è proprio la casa: “E' la cuccia, il futuro dei miei figli, la sicurezza. Tant'è vero che con i primi soldi guadagnati col mio lavoro mi sono comprata la casa, che è poi quella in cui vivo a Roma. Non m'importa niente di gioielli, macchine o altri oggetti di lusso”.



Per due puntate, mercoledì 16 e 23 gennaio non resta che vedere Alessia all'opera insieme ai suoi fidati collaboratori, l'archietto Luca Bortolotto, il designer d'interni Gianni Trisciuzzi, il direttore dei lavori LillY De Leo e il creatore dei giardini Luca Pirani.