Thomas Gibson finisce in manette

foto Ap/Lapresse 12:53 - Ha attraversato una strada di Los Angeles chiusa al traffico per una maratona, rischiando di investire con il suo Suv i corridori. Così Thomas Gibson, il famoso agente supervisore Aaron "Hotch" Hotchner nella serie "Criminal Minds", è finito in manette con l'accusa di reati minori. Secondo il sito di gossip Tmz l'attore 50enne si è anche rifiutato di sottoporsi al test dell'etilometro. Ma per la polizia era "ubriaco".

In realtà, secondo la versione dell'attore, la maratona era già finita, e quindi aveva chiesto un permesso per poter attraversare la strada. La versione della polizia, però, smentisce le sue dichiarazioni. Non solo. Secondo gli agenti Gibson - sposato da 20 anni e padre di tre figli- con molta probabilità, aveva anche alzato il gomito e per questo si è rifiutato di fare il test. L'attore è stato quindi rilasciato dopo il pagamento di una cauzione di 15mila dollari.