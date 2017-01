"Amici 12", la classe è al completo

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati SABRINA GHIO, DA "AMICI" A MAMMA

"I RAGAZZI DI X FACTOR AD AMICI" 18:15 - La nuova classe della scuola di "Amici" ha raggiunto la sua fisionomia completa. Nella puntata di sabato, infatti, sono stati resi noti i nomi dei nuovi allievi che, a partire da lunedì 14 gennaio 2012, animeranno il day time di Canale 5 a partire dalle ore 16.10. Ancora un banco a disposizione, per il quale ci sono cinque candidati, e che sarà assegnato in diretta nella puntata del 19 gennaio. - La nuova classe della scuola di "Amici" ha raggiunto la sua fisionomia completa. Nella puntata di sabato, infatti, sono stati resi noti i nomi dei nuovi allievi che, a partire da lunedì 14 gennaio 2012, animeranno il day time di Canale 5 a partire dalle ore 16.10. Ancora un banco a disposizione, per il quale ci sono cinque candidati, e che sarà assegnato in diretta nella puntata del 19 gennaio.

I nuovi nomi si sono aggiunti a quelli degli allievi già ammessi, i ballerini Nicolò Noto, Marta Marino e i cantanti Edwyn Roberts, Emanuele Corvaglia, Ylenia Morganti (col meccanismo del banco immediato) e Ruben Filipe Mendes Dosa Santos Felizardo (già visto lo scorso anno e premiato, grazie al suo indiscusso talento, dalla produzione con l’ingresso diretto alla dodicesima edizione).



Per il banco voluto da Fanta sono in lizza: Pasquale di Nuzzo ballerino, Maria Scala cantante, Francesco Rosanò cantante, Marianna Serra cantante e Marco Servina ballerino, il banco ufficiale ad uno di questi cinque candidati verrà assegnato in diretta nella puntata di sabato 19 gennaio.



CANTANTI AMMESSI:

Federica Filannino

Nicola Rosafio

Marika Calabrese

Verdiana Zangaro

Costanzo Del Pinto

Davide Sacha Carella

Giosuè Amato

Angela Semerano

Cristina Sangiorgio

Irene Rausa

Chiara Provvidenza

Greta Manuzi



BALLERINI AMMESSI:

Antonio Parisi

Leonardo Bizzarri

Lorella Boccia

Andrea Felice

Etienne Pezzuto

Nicole Marin

Giacomo Garavini

Martina Monaco