Due serate con il capitano Ultimo

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati LE IMMAGINI DAL SET 07:40 - Su Canale 5, lunedì 7 e martedì 8 gennaio, la prima serata di Canale 5 offre la miniserie evento prodotta da Pietro Valsecchi per Taodue, "Ultimo - l'occhio del falco". Protagonista Raoul Bova, che per la quarta volta veste i panni del leggendario capitano dei carabinieri che arrestò Totò Riina.

Con la regia di Michele Soavi e una colonna sonora che vanta la firma di Ennio Morricone, questo quarto capitolo parte dalle recenti vicende processuali, che si sono concluse con un'assoluzione, racconta del trasferimento e del lavoro di Ultimo al reparto del Noe, e dell'attività della sua associazione che aiuta ragazzi e giovani donne in difficoltà, che lo vede ancora una volta schierato in prima linea per difendere i più deboli e i valori della legalità.



"Questo film - dichiara il Colonnello Ultimo - parla della lotta alla mafia fatta da gente semplice, come sono i nostri carabinieri, sulla strada. Spero che i ragazzi lo vedano e capiscano il vero valore delle istituzioni e della giustizia".



Le precedenti serie, la prima nel '98, la seconda nel '99 e la terza nel 2004, sempre trasmesse da Canale 5, hanno ottenuto ascolti record ("Ultimo" media di 8.943.000 telespettatori e share del 31,6% - "Ultimo - La sfida" media di 9.002.000 telespettatori e una share del 32.9% - "Ultimo - L'infiltrato" con una media di 8.391.000 telespettatori e una share del 30.4%).