Nudo con mamma per Lina Tejeiro

foto SoHo Magazine Correlati LINA E MAMMA COME... "MAMMA LE HA FATTE" 12:59 - La regina delle telenovelas colombiane è nuda. Ma la notizia non è tanto questa perché Lina Tejeiro si era già spogliata in passato. La novità è che nel servizio per "SoHo magazine", l'attrice posa insieme a sua mamma, Vibiana, anch'essa in un nudo integrale. E' stata Lina a convincere sua madre a posare è il risultato è stato decisamente interessante.

La Tejeiro in Colombia è un'istituzione, rivelatasi come bimba prodigio debuttando a 9 anni nelle serie "Expedientes" e "Unidad Investigativa".



Molte le serie interpretate ma anche una popolarità accresciuta dal servizio di nudo realizzato nel 2011 proprio per "SoHo". L'esperienza deve essere stata talmente soddisfacente da spingere Lina a convincere sua mamma a condividerla...