Lucilla Agosti è il nuovo volto di "Mistero"

foto Ufficio Stampa Mediaset 10:08 - Da mercoledì 9 gennaio torna "Mistero", con dieci puntate in prima serata su Italia1. Nuovo volto di questa settima edizione sarà l’attrice e conduttrice Lucilla Agosti che entrerà nella squadra dei "mystery-busters" formata da: Jane Alexander, Daniele Bossari, Marco Berry, Andrea Pinketts e Nicole Pelizzari. - Da mercoledì 9 gennaio torna "", con dieci puntate in prima serata su Italia1. Nuovo volto di questa settima edizione sarà l’attrice e conduttriceche entrerà nella squadra dei "mystery-busters" formata da: Jane Alexander,, Marco Berry, Andrea Pinketts e Nicole Pelizzari.

Sopravvissuti alla profezia Maya che datava la fine del Mondo 21 dicembre 2012, gli investigatori dell’ignoto tornano a occuparsi, tra leggende popolari ed esperimenti scientifici, di fenomeni paranormali, antiche civiltà ed eventi all’apparenza inspiegabili. Dal Teatrino di Corte della villa Reale di Monza, ogni settimana "Mistero" proporrà reportage esclusivi e ospiterà in studio persone che hanno vissuto esperienze straordinarie.



Non mancheranno le rubriche dedicate agli avvistamenti alieni (curata da Pablo Ayo), alle segnalazioni di presenze soprannaturali (affidata a Daniele Gullà) e le inchieste su complotti internazionali e servizi segreti (realizzata da Adam Kadmon). Inoltre, Rachele Restivo si occuperà dei misteri di Hollywood. Quest’anno i telespettatori potranno inviare i video da loro realizzati di avvistamenti alieni o presenze soprannaturali al sito di Mediaset www.16mm.it.



I filmati più curiosi e originali verranno mandati in onda nel corso del programma. Una grande novità: nel 2013 Mistero raddoppia. Al programma si affiancherà una rivista ufficiale, a scadenza mensile, ricca di contenuti, rubriche e approfondimenti sul mondo dell’ignoto. Inoltre, per gli appassionati del mistero, è in previsione l’uscita di un DVD. I telespettatori potranno trovare ulteriori informazioni sul sito www.misterotv.it.