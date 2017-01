Kim incinta, il video hard torna a vendere

foto Olycom Correlati LE IMMAGINI DEL VIDEO HARD DI KIM

ESPLOSIVA, DAL SENO... INCONTENIBILE 16:02 - Sarà che i riflettori si sono riaccesi su di lei; sarà che qualcuno vuole ricordarla nel momento di massima trasgressione e non come mammina tranquilla. Fatto sta che da quando Kim Kardashian ha annunciato la sua gravidanza, le vendite del suo video hard si sono impennate, facendo registrare un incremento addirittura dell'80%. Per Kim e Kanye West qualche soldino in più per il corredino dell'erede. - Sarà che i riflettori si sono riaccesi su di lei; sarà che qualcuno vuole ricordarla nel momento di massima trasgressione e non come mammina tranquilla. Fatto sta che da quando Kim Kardashian ha annunciato la sua gravidanza, le vendite del suo video hard si sono impennate, facendo registrare un incremento addirittura dell'80%. Per Kim e Kanye West qualche soldino in più per il corredino dell'erede.

Sicuramente si sfregano le mani alla Vivid Entertainment, la casa di produzione che mise in vendita nel 2007 il video. Un video che Kim girò con il compagno di allora, il rapper Ray J e venne poi nelle mani della Vivid. La causa intentata dai due per impedire la commercializzazione del filmino finì poi con un bel patteggiamento che portò a Kim 5 milioni di dollari di dote e alla Vivid la possibilità di sfruttarne le doti amatorie vita natural durante.



D'altro canto non è la prima volta che di fronte a un evento che la riguarda le vendite del video salgono alle stelle. Nel 2011, quando si sposò con Kris Humpries (matrimonio poi naufragato nel tempo di un battito di ciglia), oltre due milioni di persone scaricarono o comprarono il filmato hard.



Tra l'altro nei mesi scorsi si è parlato anche di un filmato porno amatoriale che riguarda Kanye West e che sarebbe pronto a essere messo in circolazione. Meno interessante forse di quello di Kim, ma sicuramente la coppia ha unità di intenti e di vedute.