Kathy Griffin simula sesso orale in tv

14:38 - Era appena scoccata la mezzanotte di Cadopanno e l'attrice Kathy Griffin ha pensato di festeggiare l'arrivo del 2013 in modo divertente. Ospite della Cnn, subito dopo un servizio dal Maine, si è chinata su Anderson Cooper e ha simulato una fellatio. Imbarazzato, il popolare conduttore tv le ha chiesto di ricomporsi. E, puntuali, sono arrivate le critiche dell'associazione genitori americani che non ha per niente gradito lo show.

Dall'altra parte c'era un corrispondente che raccontava la tradizione nel Maine di baciare a Capodanno la scultura di una sardina gigante, così appena sono tornati in onda la Griffin si è abbassata verso Cooper e ha simulato del sesso orale.



"Ti è caduto qualcosa?", le ha chiesto lui. E la risposta non si è fatta attendere: "No, stavo baciando la tua sardina. Posso farlo per tutta la notte". Uno sketch che non è stato gradito dall'associazione genitori che ha attaccato l'attrice: "Ha mostrato disprezzo per il pubblico". E che ora chiede le scuse della Rete perché a quell'ora - era Capodanno - i bambini erano ancora svegli.