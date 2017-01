"Supercinema" anticipa al giovedì

foto Ufficio Stampa Mediaset 11:06 - Nuova collocazione per "Supercinema", il rotocalco d'informazione cinematografica di News Mediaset: dal 10 gennaio anticipa la sua programmazione al giovedi, in seconda serata, per dare ai telespettatori più notizie in vista delle nuove uscite cinematografiche del fine settimana. Per il rotocalco il 2012 è stato un anno di ascolti al top della seconda serata, con una media di oltre un milione di telespettatori e una share che ha sfiorato il 12%. - Nuova collocazione per "", il rotocalco d'informazione cinematografica di News Mediaset: dalanticipa la sua programmazione al, in seconda serata, per dare ai telespettatori più notizie in vista delle nuove uscite cinematografiche del fine settimana. Per il rotocalco il 2012 è stato un anno di ascolti al top della seconda serata, con una media di oltre un milione di telespettatori e una share che ha sfiorato il 12%.

Il programma d'informazione cinematografica realizzato da News Mediaset, la testata diretta da Mario Giordano, in collaborazione con l'Anica e curato da Antonello Sarno, ha ricevuto quest'anno un prestigioso riconoscimento: il Premio Domenico Meccoli "Scrivere di Cinema", come migliore programma tv, un premio a quanti si sono distinti nell’arco dell’anno nel promuovere il cinema attraverso tutti i mezzi di comunicazione.



"Supercinema" entra ogni settimana dentro le notizie del mondo cinematografico in modo dinamico, senza conduzione in studio e con tanti servizi realizzati "sul campo", affrontando i grandi temi d’attualità e proponendo interviste-verità coi protagonisti del cinema italiano, backstage inediti e anche retroscena, anticipazioni e grande attenzione a tutti i film in uscita.