Tv 2012, un anno di sesso "bizzarro"

Nelle serie televisive prodotte negli Stati Uniti il sesso è sempre meno un tabù e il 2012 è stato un anno di ulteriori barriere abbattute. In molte serie sono apparse scene di sesso spesso e volentieri fuori dai classici canoni di quelle che siamo abituati a vedere: sadomaso, luoghi inusuali, fantasie estreme, feticismo. Per il telespettatore di tutto e di più.

A colpire è anche il fatto che sovente queste scene non sono apparse in serie già fortemente connotate dal punto di vista dell'esposizione sessuale, come "Sex and the City" o "Californication", ma in storie drammatiche o in commedie.



In "Spartacus: la vendetta" diventa eccitante un amplesso con un partner coperto di sangue e di fronte al cadavere di una donna appena uccisa. A volte la passione è così impellente da rischiare di consumare un amplesso in macchina su cibo da fast food, con conseguente spiattellamento di hamburger e patatine.



Mentre in "Mad Men" ecco una donna restare in mutandine e reggiseno per mettersi a pulire per terra suscitando l'eccitata reazione dell'uomo che la sta guardando.



Forse sulla scia del successo di "50 sfumature di grigio", il feticismo e il sadomaso ha spesso tenuto banco. Ecco quindi piedi succhiati voluttuosamente, tute di pelle nera, borchie e catene. Non sono mancate ovviamente scene di sesso saffico, rapporti orali e quant'altro ampiamente sdoganato da tempo in tv, ma che riesce comunque a fare colpo.



Non resta quindi che chiedersi cosa ci riserverà il 2013. Se questi sono i presupposti...