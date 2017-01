"Centovetrine" torna in prima serata

foto Olycom Correlati "CENTOVETRINE" INCONTRA I FAN

DE MICHELI: "VADO IN THAILANDIA"

SARA ZANIER: "LASCIO LA SOAP"

ALEX BELLI SI SPOSA 09:08 - Il 2013 si apre nel segno di "Centovetrine". La soap di Canale 5 festeggia il suo dodicesimo compleanno con una grande sorpresa per tutti i fan: a partire da domenica 13 gennaio andrà in onda con un appuntamento settimanale anche in prima serata. Intanto dal 7 gennaio riprende la serie regolare tutti i pomeriggi alle 14.10. - Il 2013 si apre nel segno di "Centovetrine". La soap di Canale 5 festeggia il suo dodicesimo compleanno con una grande sorpresa per tutti i fan: a partire da domenica 13 gennaio andrà in onda con un appuntamento settimanale anche in prima serata. Intanto dal 7 gennaio riprende la serie regolare tutti i pomeriggi alle 14.10.

Dopo il successo ottenuto lo scorso anno, la rete ammiraglia Mediaset riporta quindi "Centovetrine" in prime time. Moltissime le novità e i colpi di scena: quattro new entry, una morte eclatante, nuovi amori, vendette, inattesi ritorni e ritrovamenti, tradimenti e intrighi.



Per i protagonisti l'inizio dell' anno sarà molto infuocato: Ettore Ferri (Roberto Alpi) e Maddalena Sterling (Annamaria Malipiero) arriveranno alla tanto attesa resa dei conti, si manifesteranno i lati più oscuri dell'amore che spingeranno i personaggi a prendere decisioni estreme in un susseguirsi di colpi di scena con un epilogo drammatico. Serena (Sara Zanier) si avvicinerà sempre di più a Brando Salani (Aron Marzetti), la giovane e brillante Margot Sironi (Gaia Messerklinger) non perderà occasione di tramare alle spalle di Laura (Elisabetta Coraini) e Sebastian (Michele D'Anca) per cercare di minare il loro rapporto e conquistare il Castelli. E molto altro ancora...



Era l' 8 gennaio del 2001 quando veniva stato trasmesso, con enorme successo di pubblico, il primo episodio di "Centovetrine". A distanza di 12 anni, con all'attivo oltre 2.800 episodi, la soap continua ad appassionare generazioni di telespettatori e telespettatrici con incredibili dati d'ascolto che superano i 3.500.000 telespettatori e il 21% di share.



In occasione di questo importante compleanno, "Centovetrine" ha voluto fare un regalo al pubblico che da anni segue le vicende del centro commerciale più famoso d'Italia. Dal sito ufficiale di Centovetrine (www.centovetrine.mediaset.it) è infatti possibile scaricare gratuitamente il calendario 2013 della soap: una raccolta di foto edite e inedite di tutto il cast.