foto Ufficio stampa 17:52 - Canale 5 si conferma nel 2012 la rete italiana più vista in prima serata nel target commerciale (15-64 anni) con il 18.1%. Al terzo posto, dopo le due ammiraglie, Italia 1 con l'8.9%. Leadership assoluta in prima serata anche per il totale delle reti Mediaset che raggiungono il 37.8%.

Un risultato significativo considerando che nel 2012 si sono svolti due eventi sportivi di grande rilevanza, gli Europei di Calcio e le Olimpiadi, in onda su gruppi televisivi concorrenti. Il primato di Mediaset risulta ancora più netto stringendo il fuoco sui due periodi di garanzia (Primavera e Autunno 2012), in cui si concentrano gli investimenti pubblicitari. Il totale delle reti Mediaset in prima serata raggiunge infatti il 40.0% e Canale 5 è prima rete con il 19.8%, incrementando il vantaggio sulla concorrenza. Ascolti più elevati nei due periodi di garanzia anche per Italia 1, che si piazza al terzo posto con il 9.1% allargando il distacco sulle altre reti.