"Adriano Celentano, 75 anni rock"

foto Ansa

15:38

dae rock da una vita. In occasione dello storico compleanno di, il 6 gennaio 2013,omaggia il cantante della Via Gluck con lo"Adriano: 75 anni Rock", visibile dal 4 al 20 gennaio. Nel corso dello speciale si ripercorrono per immagini le tappe salienti della carriera a cavallo tra musica e cinema dell'Adriano nazionale.