Malipiero: "Nuti è sereno, sta meglio"

foto LaPresse Correlati REGINA DELLE SOAP 15:12 - Dopo "Vivere" è appena tornata in tv con "Centovetrine" dove ha ritrovato l'attore Brando Giorgi, Annamaria Malipiero sta vivendo un felice momento professionale e se non vuole anticipare nulla sul suo personaggio, a "Vero Tv" parla invece della sua vita privata e dell'ex compagno Francesco Nuti con il quale ha una figlia, Ginevra: "Sta meglio ed è molto sereno".

"C'è grande affetto e goliardia sul set - racconta Annamaria - grazie a Centovetrine ho ritrovato Brando, gli voglio bene e mi fido di lui. D'altronde in Vivere abbiamo recitato insieme la parte di due fidanzatini". E se in Rete si rincorrono voci sulla fine tragica del suo personaggio, la Malipiero non si sbilancia: "Non riuscirete mai a farmi aprire bocca".



Parla, invece, del rapporto con Nuti, che dopo un incidente domestico vive in una sedia a rotelle e fa fatica a parlare: "Quando lo andiamo a trovare gli dico 'Francesco, Ginevra ha una bella voce, deve aver preso da me', e lui mi fa segno con la mano, come per dire 'ma che cavolo dici?'... Sta meglio ed è sereno, ancora non parla ma ha tanta voglia di guarire e tornare al lavoro".