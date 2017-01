Super Bowl, fan sul palco con Beyoncé

foto Ap/Lapresse 14:32 - Per i fan di Beyoncé quella del 3 febbraio sarà una data indimenticabile. Non solo vedranno la loro beniamina sul prestigioso palco del Super Bowl, ma molti fortunati le potranno persino stare al fianco, sul palco. Perché la Pepsi, sponsor dell'evento, ha annunciato che saranno proprio i seguaci della star a presentarla. - Per idiquella del 3 febbraio sarà una data indimenticabile. Non solo vedranno la loro beniamina sul prestigioso palco del, ma molti fortunati le potranno persino stare al fianco, sul palco. Perché la Pepsi, sponsor dell'evento, ha annunciato che saranno proprio i seguaci della star a presentarla.

Ormai manca poco all'evento sportivo più importante dell'anno: il Super Bowl è infatti una vetrina ambitissima da tutti gli artisti, americani e non. L'anno scorso la protagonista è stata Madonna, stavolta tocca a Beyoncé che durante l'intervallo della partita, che si svolgerà al Mercede-Benz Superdrome di New Orleans, salirà sul palco con a fianco la sua ex compagna Destiny's Child e il marito, il rapper Jay-Z.



Ma la novità, annunciata attraverso un concorso, è che alcuni fan potranno vedere da vicino la cantante e addirittura presentarla. I ragazzi devono solo mandare le loro foto in varie pose. Le più interessanti saranno selezionate.