Cristian e Tara: "Finirà che ci sposeremo"

foto Ufficio stampa Correlati COPPIA DI CUORI 10:27 - Cristian e Tara festeggiano un anno d'amore. Galeotto è stato il talk dei sentimenti di Maria De Filippi "Uomini e Donne", dove la corteggiatrice ha conquistato il tronista. Da allora non si sono più lasciati, anche se nessuno era pronto a scommettere sulla loro storia. La coppia si confessa a "Visto" e annuncia un progetto importante: "Tutto tra noi è successo in modo naturale, sarà così anche per il matrimonio". festeggiano un anno d'amore. Galeotto è stato il talk dei sentimenti di Maria De Filippi "", dove la corteggiatrice ha conquistato il tronista. Da allora non si sono più lasciati, anche se nessuno era pronto a scommettere sulla loro storia. La coppia si confessa a "" e annuncia un progetto importante: "Tutto tra noi è successo in modo naturale, sarà così anche per il".

"Per il momento però è prematuro parlarne", frena subito Cristian. Incalzato però da Tara che lo mette in guardia: "Sono disposta ad aspettare al massimo tre anni, poi dovrai muoverti". Intanto è arrivato l'anello: "Non le avevo mai regalato qualcosa di particolarmente significativo, e ho approfittato del suo compleanno per rifarmi".



La coppia convive da mesi a Vigevano e anche le feste le hanno passate in famiglia. "La tv ci ha fatto conoscere ma ormai non c'entra più con la nostra vita, quando parliamo di noi due facciamo riferimento alla realtà", proseguono. I pettegolezzi e i presunti tradimenti del tronista sono acqua passata: "E' stato fastidioso essere al centro dei pettegolezzi, ma non diamo spazio a chi ha cercato di sfruttarci".