"A Zelig sarà una buonissima annata"

foto Tv Sorrisi e Canzoni 09:49 - Anno nuovo, "Zelig" nuovo. Il Mago Forest e Teresa Mannino conducono per la prima volta il cabaret più famoso della tv in prima serata su Canale 5 dal 14 gennaio per dieci puntate. "Hanno scelto due siciliani perché certi lavori i presentatori del Nord non li vogliono fare", ironizza lui. "Siamo il carabiniere buono e quello cattivo: il buono è Forest", sottolinea la comica a "Tv Sorrisi e Canzoni". E assicurano che sarà una "buonissima annata". - Anno nuovo, "" nuovo. Ilconducono per la prima volta il cabaret più famoso della tv in prima serata sudal 14 gennaio per dieci puntate. "Hanno scelto due siciliani perché certi lavori i presentatori del Nord non li vogliono fare", ironizza lui. "Siamo il carabiniere buono e quello cattivo: il buono è Forest", sottolinea la comica a "". E assicurano che sarà una "buonissima annata".

"Se è vero che i comici sono il vino, allora sarà una buonissima annata, ci sono dei talenti davvero sorprendenti", spiega il Mago Forest. "Da cabarettisti non rinunciamo alle battute, siamo due comici simpatici, quelli a cui la gente vuole bene, facciamo anche un po' tenerezza", interviene Teresa.



La prima volta a Zelig per il Mago risale a trent'anni fa: "Il primo locale si chiamava 'L'ultimo metrò', a quel tempo a Milano bastava una luce e un microfono per fare spettacolo", mentre per la Mannino è più recente: "Nel 2004 arrivai in viale Monza per il provino, avevo scritto un piccolissimo pezzo di satira politica sul condono edilizio, c'erano una trentina di comici e nessuno rideva, 'vabbè ci ho provato' mi sono detta, poi mi hanno chiamata". Adesso però si cambia, da comici a conduttori: "Saremo presentatori scalcinati". I ruoli? "Giochiamo a Franco e Ciccio".