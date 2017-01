Britney, poltrona a rischio a "X Factor"

foto Ap/Lapresse Correlati FACCIA DI GOMMA

LA "GEMELLA" INGLESE 11:03 - Si è appena conclusa la seconda edizione di "X Factor" US, ma si sono già riaccese i rumors sulla prossima stagione del talent. Dentro l'occhio del ciclone sempre lei: Britney Spears. Corteggiata, adorata, odiata, perdonata e adesso - pare - anche licenziata. A quanto riporta il magazine "US Weekly" la produzione sarebbe infatti delusa dai suoi risultati e avrebbe deciso di non riconfermarla per la terza stagione. - Si è appena conclusa la seconda edizione di, ma si sono già riaccese i rumors sulla prossima stagione del talent. Dentro l'occhio del ciclone sempre lei:. Corteggiata, adorata, odiata, perdonata e. A quanto riporta il magazine "" la produzione sarebbe infatti delusa dai suoi risultati e avrebbe deciso di

Fortemente voluta dall'ideatore del format Simon Cowell e pagata a peso d'oro (ben 15 milioni di dollari), Britney non sarebbe stata all'altezza delle aspettative che si erano create su di lei.



"Britney sarà licenziata. I produttori volevano collaborare con lei per un sacco di tempo, ma non ha funzionato - hanno rivelato alcuni fonti a US Weekly - Hanno pagato tutta quella cifra per lei e in cambio hanno avuto solo pochi 'incredibile' e qualche mezzo applauso".



La stagione di "X Factor" d'altronde non ha certo brillato per ascolti, specie se si pensa ai milioni investiti. In questo clima di crisi sembra che anche il posto di Demi Lovato sia a rischio, mentre è certo l'abbandono volontario del terzo giudice, il produttore discografico LA Reid. Squadra che vince non si cambia, qui invece sembra ci siano parecchie cose da rifare.