"U&D", Diego lascia il trono

A Tina Cipollari non è mai piaciuto, tanto che nelle varie puntate non ha perso l'occasione per attaccarlo. Ora Diego Ciarmella esce allo scoperto, e si scopre che forse l'opinionista ci aveva visto bene. Perché a sorpresa il tronista napoletano lascia il trono di "Uomini e Donne". "Mi sono innamorato al di fuori del programma", confessa. E in studio esplode la polemica.

Una delle sue corteggiatrici, Martina, non la prende bene ed esce inviperita dallo studio. Naturalmente Tina attacca il tronista accendendo gli animi. Diego esce dallo studio e, nonostante Karina lo inviti a rientrare, chiede dopo molto insistenze di incontrare dietro le quinte Rosa, Martina ed Antonella per chiarire la sua posizione prima di andarsene.



Chi tira un sospiro di sollievo è invece Eleonora. La bella corteggiatrice si era prima dichiarata per Diego, ma nel corso delle puntate aveva cambiato idea corteggiando l'altro tronista Eugenio. Adesso sa di aver fatto la scelta giusta.