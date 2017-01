Raoul Bova è di nuovo l'eroe "Ultimo"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati IN AZIONE SUL SET 10:45 - Il 7 e l'8 gennaio in prima serata su Canale 5 arriva la miniserie in due puntate "Ultimo - L'occhio del falco". In questo quarto capitolo della saga Raoul Bova veste sempre i panni del capitano Ultimo stavolta alle prese con le vicende processuali che lo hanno visto indagato per concorso esterno in associazione mafiosa, l'hanno visto lasciare Palermo, l'hanno visto muoversi circospetto sapendo che sulla sua testa pendeva una condanna a morte. - Il 7 e l'8 gennaio in prima serata suarriva la miniserie in due puntate "". In questo quarto capitolo della sagaveste sempre i panni del capitano Ultimo stavolta alle prese con le vicende processuali che lo hanno visto indagato per concorso esterno in associazione mafiosa, l'hanno visto lasciare, l'hanno visto muoversi circospetto sapendo che sulla sua testa pendeva una condanna a morte.

Nel primo capitolo - "Ultimo" - personaggio tra la realtà e la finzione, ha arrestato Partanna, il capo della mafia. Nel secondo - "Ultimo la sfida" - ha combattuto contro i camorristi, e nel terzo - "Ultimo 3 l'infiltrato", si è infiltrato nelle 'ndrine per combattere il narcotraffico. Durante questi episodi ha visto morire e sparire i suoi uomini, Ombra e Solo.



Ha visto sciogliere il suo gruppo, Crimor. Ora, in questo quarto capitolo della saga, Ultimo personaggio e Ultimo reale si guardano da vicino. "Ultimo 4- L’Occhio del falco" parte dalle vicende processuali. Ultimo personaggio reale è stato trasferito al Noe, Nucleo Operativo Ecologico, in una piccola sede distaccata sfornita di uomini e mezzi. Ha ricominciato da capo Ultimo, con un pugno di uomini e l'amarezza di dover combattere anche per dimostrare la propria totale estraneità ai fatti di cui era accusato.



Così Ultimo si occupa dello smaltimento illegale dei rifiuti tossici. E lo fa ancora di più quando una donna del posto gli morirà praticamente tra le braccia uccisa per oscure ragioni. Ancora di più quando il figlio di quella donna, senza padre né madre, gli urlerà il suo dolore e il suo bisogno di giustizia. Lo vorrà il colonnello Ultimo, con tutto sé stesso, anche se si troverà a dover combattere su più fronti, anche se la mafia ha messo una taglia da un milione di euro sulla sua testa, anche se è stato trascinato in tribunale da quegli stessi mafiosi contro i quali ha combattuto per una vita intera.



Accusato dallo Stato che ha servito e serve con tutto sé stesso di essere lui stesso un uomo della mafia. Lo fa lo stesso, il colonnello Ultimo, perché la sua priorità è la gente semplice, i più deboli, gli ultimi, quelli che oggi rischiano di morire di tumore in ospedale per colpa proprio di quella montagna di rifiuti tossici che qualcuno sta cercando di seppellire sotto i piedi.