"Colorado", ecco il cast ufficiale

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati RISATE SOLO SU ITALIA UNO 08:45 - Dopo Belen, al fianco di Paolo Ruffini, non più una sola compagna ma - in ogni puntata - un partner diverso: Fiammetta Cicogna, Vladimir Luxuria, Federica Nargi, Francesca Piccinini, Fabio Troiano e Nicolas Vaporidis. Lo show comico "Colorado" di Italia Uno, prodotto da Colorado Film e 3Zero2Tv, riprenderà la messa in onda nella primavera 2013 con sei nuovi appuntamenti in prima serata. - Dopo Belen, al fianco dinon più una sola compagna ma - in ogni puntata - un partner diverso:. Lo show comico "Colorado" di Italia Uno, prodotto da Colorado Film e 3Zero2Tv, riprenderà la messa in onda nella primavera 2013 con sei nuovi appuntamenti in prima serata.

Vladimir Luxuria e Fiammetta Cicogna sono ormai presenze consolidate del panorama televisivo italiano. Vladimir ha convinto tutti nel ruolo di inviata speciale all'ultima "Isola dei Famosi" mentre Fiammetta Cicogna ha condotto sempre per Italia 1 "Wild - Oltrenatura".



Le altre due novità provengono dal mondo del cinema Fabio Troiano e Nicolas Vaporidis. Il primo è stato protagonista anche della fiction Mediaset "R.I.S. Roma 3 - Delitti imperfetti" e presto sarà in "Benvenuti a tavola 2 - Nord vs Sud". Mentre Vaporidis, fresco di nozze con Giorgia Surina, è nelle sale con "Ci vediamo a casa" nella parte di un gay. E ancora l'ex velina Federica Nargi che dopo il bancone di Striscia La Notizia si cimenta in una nuova avventura e la pallavolista Francesca Piccinini.



Per tutti sarà una nuova esperienza quella di "Colorado" all'insegna della comicità pura. Ci penserà Paolo Ruffini, ormai volto storico del programma, ad accompagnarli nelle nuove puntate.