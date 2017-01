Un anno di televisione, fiction e talent

Sul versante talent si segnala il trionfo di Chiara Galiazzo alla sesta edizione di "X Factor" mentre ad "Amici" nel circuito giovani hanno vinto Gerardo Pulli per il canto e per la danza Giuseppe Giofrè . Sempre su Canale 5 va in onda "Il Concerto del Vincitore - Tezenis Live " di Alessandra e Emma. Quest'ultima è stata anche la vincitrice del 62esimo Festival di Sanremo , seconda Arisa e terza Noemi. La cantante ha vinto con "Non è l'inferno", brano scritto da Kekko dei Modà.Sempre in tema musicale era alta l'attenzione per il ritorno didal vivo dopo 18 anni di assenza dal palcoscenico live. Il concerto evento all'Arena di Verona è stato trasmesso in televisione con un enorme successo di ascolti . Il vicepresidente di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi ha commentato: "Un successo inaspettato. Mi sono emozionato cantando anche io".Il reality show per eccellenza "" condotto dasi prende una lunga pausa doppo dodici anni di attività e successi. Trionfo personale per Roberto Benigni che ha letto la Costituzione in "", andato in onda su Rai Uno. "Nella Costituzione c'è la strada per risolvere tutti i problemi, si proclama la dignità umana", afferma Benigni durante lo show che ha messo a segno ascolti altissimi.Infine dopo anni di litigi e congiure sul set di "Beautiful", alla fine sarà proprio l'odiata Brooke (Katherine Kelly Lang) ad assistere Stephanie (Susan Flannery) negli ultimi istanti della sua vita.