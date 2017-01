Pieraccioni si svela a "Supercinema"

foto LaPresse 12:15 - Venerdì 28 dicembre, alle 23.30, nuovo appuntamento su Canale 5 con "Supercinema", rotocalco d'informazione cinematografica di News Mediaset. Con un'intervista-verità a Leonardo Pieraccioni, che svela - per la prima volta - i segreti del suo nuovo film: "Il titolo? Mi piacerebbe che fosse 'Un fantastico viavai'...". - Venerdì 28 dicembre, alle 23.30, nuovo appuntamento su Canale 5 con "", rotocalco d'informazione cinematografica di News Mediaset. Con un'intervista-verità a, che svela - per la prima volta - i segreti del suo: "Il titolo? Mi piacerebbe che fosse 'Un fantastico viavai'...".

"La storia è quella di una coppia modello sui 45 anni - racconta Pieraccioni - in cui il protagonista si annoia e, grazie ad una specie di “macchina del tempo”, potrà tornare al momento in cui era ancora uno studente e aveva tutta la vita davanti. Oltre a me, ci saranno altri quattro protagonisti che sto ancora cercando. Il film, però, non sarà il sequel dei laureati".



Non solo. Gli inventori del cinepanettore, i fratelli Vanzina, raccontano il loro film in uscita a gennaio. Infine, tutto sul nuovo film di Giuseppe Tornatore "La miglior offerta" e il ricordo del regista a vent'anni dall'Oscar per "Nuovo Cinema Paradiso". "Supercinema" è un programma di News Mediaset, a cura di Antonello Sarno e realizzato in collaborazione con l'Anica.