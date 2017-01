Stephanie morirà tra le braccia di Brooke

foto Settimanale Nuovo Correlati COLPO DI SCENA

ADDIO IN GRANDE STILE 11:26 - Dopo anni di litigi e congiure sul set di "Beautiful", alla fine sarà proprio l'odiata Brooke (Katherine Kelly Lang) ad assistere Stephanie (Susan Flannery) negli ultimi istanti della sua vita. Sentendo la fine che si avvicina, riporta "Nuovo", la matriarca di casa Forrester deciderà infatti di chiudere i conti con le persone che la circondano. Uno shock per i fan della soap, che da anni seguivano i battibecchi tra le due donne. - Dopo anni di litigi e congiure sul set di "Beautiful",(Katherine Kelly Lang)(Susan Flannery). Sentendo la fine che si avvicina, riporta "Nuovo", la matriarca di casa Forrester deciderà infatti di chiudere i conti con le persone che la circondano. Uno shock per i fan della soap, che da anni seguivano i battibecchi tra le due donne.

Un ultimo colpo di scena nella vita (in pieno stile Beautiful) attende la signora di casa Forrester, da tempo malata di cancro. Il destino vuole infatti che la fine di Stephanie avvenga su una panchina, in mezzo al verde, dove esalerà l'ultimo respiro tra le braccia di Brooke. Un evento epocale, che sconvolgerà il destino di tutti gli altri personaggi della saop.



"La morte di Stephanie ci permetterà di dare nuovo smalto a Eric - svela il produttore Bradly Bell - Il patriarca dei Forrester, rimasto un po' in disparte, avrà molto da fare: ci sarà un testamento che scomporrà gli equilibri interni della Forrester Creation e dovrà stare vicino alla cognata Pam che, dopo la morte della madre e della sorella, è rimasta completamente sola".



La dipartita di Stephanie non rappresenta però la fine della soap, che negli ultimi anni si è concentrata sulla nuova generazione di Forrester. "Dopo 26 anni si è chiuso un ciclo e abbiamo posto le basi per raccontare storie per almeno un decennio - continua Bell - Beautiful è viva più che mai".