Gail Porter: "Basta alcol e depressione"

foto Olycom 10:38 - Lotta ormai da anni contro alcol e depressione, che nel 2011 l'ha portata a tentare il suicidio. Ma finalmente la presentatrice televisiva inglese Gail Porter ha detto basta. Al "Sun" la 41enne ha raccontato il suo calvario, cominciato nel 2003 dopo la nascita della figlia e la morte della madre per un cancro ai polmoni: "Mi è venuta l'alopecia, sono diventata calva e ho cominciato a bere. Mi vergogno per quello che ho fatto". - Lotta ormai da anni contro alcol e, che nel 2011 l'ha portata a tentare il suicidio. Ma finalmente la presentatrice televisiva ingleseha detto basta. Al "" la 41enne ha raccontato il suo calvario, cominciato nel 2003 dopo la nascita della figlia e la morte della madre per un cancro ai polmoni: "Mi è venuta l'alopecia, sono diventata calva e ho cominciato a bere. Mi vergogno per quello che ho fatto".

La Porter è reduce da tre mesi in una clinica di riabilitazione nel Sud Africa: "Ho imparato a conoscere quanto sono stata stupida ed egoista. Stare insieme a tossicodipendenti e persone che soffrono mi ha aiutato. Le loro storie erano così strazianti che hanno messo la mia vita in prospettiva e mi hanno fatto realizzare quanto fossi fortunata".



Gail ha vissuto "come in prigione", senza contatti con l'esterno: "Uno degli aspetti più difficili in riabilitazione è stato la separazione da mia figlia Honey. Mi mancava terribilmente, ma suo padre, il mio ex marito Dan e sua moglie, Lynsey, le sono stati vicini. Le hanno spiegato che ero in un posto dove avrei ricevuto aiuto".



Il grande problema è sempre stata la depressione: "Si, ho avuto qualche problema con la bottiglia e in riabilitazione non ho bevuto per niente e questo non mi ha disturbato. In realtà, il consulente mi ha detto che il mio vero dramma era la depressione. Che adesso sto cercando di sconfiggere".