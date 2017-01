Andrea: "Ho chiuso con la tv e cambiato vita"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati LA SCELTA A "UOMINI E DONNE" 11:52 - L'ex corteggiatore e tronista di "Uomini e donne", Andrea Angelini, svela i retroscena dietro la richiesta di Ramona Amodeo di rivederlo. "La telefonata c'è stata - spiega a Eva 3000 - ma con lei capitolo chiuso". Andrea ha un ottimo ricordo di "Uomini e donne" ma non vuole tornare in tv, si è iscritto a Scienze dalla comunicazione e rivela: "Nella mia vita sono cambiate molte cose ma non posso spiegare troppo, la mia vita privata resta privata" - L'ex corteggiatore e tronista di "",, svela i retroscena dietro la richiesta didi rivederlo. "La telefonata c'è stata - spiega a Eva 3000 - ma con lei capitolo chiuso". Andrea ha un ottimo ricordo di "" ma non vuole tornare in tv, si è iscritto a Scienze dalla comunicazione e rivela: "Nella mia vita sono cambiate molte cose ma non posso spiegare troppo, la mia vita privata resta privata"

"Qualche tempo fa Ramona ha iniziato a contattarmi dicendo che con Mario le cose non adavano bene. - rivela Andrea - Non so se si erano già lasciati o meno, fatto sta che io ho cercato di farle capire, prima con le buone e poi con modi più bruschi, che non era aria perché era uno di quei tentativi per ritornare in auge, avere qualche cosa di cui parlare, altrimenti che motivo c'era di andarlo a scrivere sui giornali?".



Andrea ha deciso di cambiare vita e voltare pagina: "Grazie a 'Uomini e donne' mi sono affascinato a questo mondo perché il programma di Maria De Filippi mi ha dato modo di conoscerlo da vicino. Sono al secondo anno del corso di laurea in Scienze della Comunicazione e, se tutto va bene, il prossimo anno mi laureo".



Infine aggiunge: "Nella mia vita sono cambiate molte cose ma non posso spiegare troppo perché la mia vita privata resta privata. Posso però dire che chi sta con me si fida di me".