Sabrina, l'ex ballerina di "Amici" presto mamma

foto Twitter Correlati SCATTI PRIVATI 09:56 - Era il 2003 quando Sabrina Ghio, appena 18enne, muoveva i suoi primi passi in punta di piedi nella scuola di "Amici". Spontanea, fresca e talentuosa, la giovane ballerina catalizzò le attenzioni dei fan, arrivando seconda al talent-show di Maria de Filippi. A dieci anni di distanza "Vero" l'ha pizzicata per le strade di Roma con pancione in bella vista, tra culle e biberon. Al suo fianco il marito Federico Manzolli, sposato nel 2008.

Sabrina è al quarto mese di gravidanza e a maggio darà alla luce una femminuccia. Coccolata dall'immobiliarista Federico Manzolli, suo marito da quattro anni, l'ex ballerina di "Amici" si dedica allo shopping pre-maman scegliendo con cura lettini e culle, tutte rigorosamente in rosa.



Nonostante la gravidanza, la showgirl non rinuncia ai suoi sogni professionali. Dopo aver aperto un negozio di scarpe nel cuore della Capitale, Sabrina non chiude la porta alla televisione. "Ora penso alla gravidanza, seguirò il mio negozio e farò la mamma, ma questo non esclude la possibilità che possa ritornare in tv - confessa a "Vero" - Per il momento continuo a vivere la mia vita lontano dai riflettori, in attesa che nasca la mia creatura".



La priorità va comunque alla sua bambina, che nascerà il prossimo maggio: "Se arriverà qualche proposta interessante forse accetterò! Ma dovrà essere qualcosa che mi permetta di essere comunque una mamma presente".