Ezio-Enzo, 2mila puntate a "Striscia la Notizia"

foto Ufficio Stampa Mediaset 09:08 - Dal 7 gennaio Enzo Iacchetti torna dietro il bancone più famoso d'Italia di "Striscia la Notizia" con Ezio Greggio, inaugurando quella che sarà la diciannovesima edizione del sodale duo, che ha superato le 2mila puntate. Di queste quella del 23 settembre 2002 con 13.870.000 telespettatori e il 47.60% di share ad oggi è la puntata più vista di Striscia. Greggio e Iacchetti esordiscono in tandem il 26 settembre del 1994. - Dal 7 gennaiotorna dietro il bancone più famoso d'Italia di "" con, inaugurando quella che sarà la diciannovesima edizione del sodale duo, che ha superato le 2mila puntate. Di queste quella del 23 settembre 2002 con 13.870.000 telespettatori e il 47.60% di share ad oggi è la puntata più vista di Striscia. Greggio e Iacchetti esordiscono in tandem il 26 settembre del 1994.

"Sono contento di tornare a lavorare al suo fianco, - dice Greggio - ci divertiamo sempre molto e credo che la gente a casa se ne accorga".



E nell'attesa Iacchetti fa un appello originale: "Posso dirgli: ‘Quando mi cucini un bel bollito misto?’. Perché Greggio, oltre a essere bravo in quello che fa, è pure un cuoco niente male. Non vediamo l’ora di vederci. Quindi: ‘Prepara i fornelli Ezio!’".



Tantissimi sono i tormentoni lanciati dai due ed entrati a pieno titolo nella cultura e nel linguaggio popolare. Dal “E' lui o non è lui, cerrrto che è lui” di Ezio, al “Bau bau micio micio” di Enzo, dal “cosa c’è, cosa c’è, cosa c’è” al “presto che è tardi”, fino al corale “Fu-Fu” ereditato da D’Alema e subito dissacrato.



Poi le loro innumerevoli trasformazioni. Con parrucche e collant, si sono calati nei panni di singolari Velone, fino a diventare in queste vesti ospiti irrinunciabili del people show di Maria De Filippi, dove registrano ascolti da record.