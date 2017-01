Crespi: "Rinato grazie ad Antonella Clerici"

foto Olycom 15:04 - Il bello delle fiction Lorenzo Crespi ha attraversato momenti molto difficili, non solo lavorativi ma anche emotivi. Nessuna proposta di lavoro e il ritorno nella sua Messina, una battuta d'arresto per la sua carriera. Il telefono non squillava più. Poi lo sfogo su Twitter e la chiamata per "Ti Lascio Una Canzone". "Devo ringraziare Antonella Clerici. Ora sono rinato", dice l'attore a DiPiù. - Il bello delle fictionha attraversato momenti molto difficili, non solo lavorativi ma anche emotivi. Nessuna proposta di lavoro e il ritorno nella sua Messina, una battuta d'arresto per la sua carriera. Il telefono non squillava più. Poi lo sfogo su Twitter e la chiamata per "". "Devo ringraziare Antonella Clerici. Ora sono rinato", dice l'attore a DiPiù.

"Improvvisamente la mia carriera ha subito una pesante battuta d'arresto. - racconta Lorenzo - Due anni fa il telefono ha nuovamente smesso di squillare. Zero proposte di lavoro. Zero totale (...) Mi sono tappato nel mio appartamento in attesa che tornasse il sereno. I miei risparmi, i risparmi di una vita da attore di successo hanno iniziato a esaurirsi. Ho pensato di ritirarmi e l'ho anche scritto pubblicamente sulla mia pagina Internet del sito Twitter ma poi mi sono detto: 'Devo tenere duro'. E la mia tenacia ha dato i suoi frutti".



"Ero nel mio appartamento a Messina in uno dei miei momenti di sconforto, - spiega l'attore - quando improvvisamente ha squillato il telefonino e mi hanno offerto di partecipare come ospite nel programma di Antonella Clerici. Io ho detto di sì e ho avvertito una grande fiducia dentro di me. Sentivo che stavolta non sarebbe finita lì, sapevo che non sarebbe stata la solita, semplice ospitata, qualche minuto e via., Ero più convinto. E, infatti, la mia esibizione ha avuto successo, Antonella mi ha fatto i complimenti e mi ha chiamato nuovamente per l'ultima puntata. Per me è stata un botta di vita, non smetterò di ringraziare Antonella. E' stato allora che mi sono detto 'Stavolta sto veramente rinascendo' E così adesso mi sento meglio sto ripartendo sul serio".