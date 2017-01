"Game of Thrones" il più scaricato in Rete

foto Da video Correlati REGINE NUDE SUL SET

16:28 - E' "Game of Thrones" la serie tv più amata e scaricata della Rete del 2012. Sul podio degli show più piratati anche il serial killer "Dexter" e la compagnia di nerd di "Big Bang Theory". La curiosa classifica è stata stilata dal blog TorrentFreak, che ha analizzato i dati dei download su BitTorrent, sito specializzato in condivisione di file. Grandi assenti della top-ten "American Horror Story - Asylum" e "Glee".

Con una media di oltre 4 milioni di download a puntata "Game of Thrones" si è aggiudicata il titolo di serie tv più illegale del 2012. Al secondo posto, con una delle stagioni più seguite di sempre, troviamo Dexter con quasi 4 milioni di scaricamenti.



A seguire due sit-com: "The Big Bang Theory" e "How I Met Your Mother", entrambe attorno ai 3 milioni a puntata. Quinto posto per il laboratorio di "Breaking Bad" (2.580.000), mentre gli zombie di "The Walking Dead" e le spie di "Homeland" si aggiudicano rispettivamente il sesto e settimo posto. A chiudere la classifica "Dr. House", "Fringe" e "Revolution", fermi intono ai 2 milioni di download. Grandi assenti nella top-ten gli spettri di "American Horror Story: Asylum" e la serie-musical "Glee".