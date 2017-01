Le Reti Mediaset festeggiano il Natale

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati LE STRENNE DI CANALE 5 11:40 - Per Natale le Reti Mediaset, come ogni anno, si vestono a festa da show spettacolari ai tantissimi film propongono appuntamenti tutti dedicati al tema per le famiglie. Per i film si va da "Mammia mia!" alla trilogia de "Il Signore degli Anelli". Per gli show "David Copperfield - l'uomo impossibile" ma anche "Opera on Ice" e "Ice Christmas Gala 2012" - Per Natale le Reti Mediaset, come ogni anno, si vestono a festa da show spettacolari ai tantissimi film propongono appuntamenti tutti dedicati al tema per le famiglie. Per i film si va da "Mammia mia!" alla trilogia de "Il Signore degli Anelli". Per gli show "David Copperfield - l'uomo impossibile" ma anche "Opera on Ice" e "Ice Christmas Gala 2012"

Su Canale 5 sbarca "Il signore degli anelli" con "Le Due Torri" in programmazione il 30 dicembre e "Il Ritorno Del Re" (6 gennaio 2013). Lunedì 24: il film "Mamma mia!" con cast stellare: da Meryl Streep a Pierce Brosnan. Martedì 25: alle 17.30 la seconda edizione dell'evento "Opera on ice". Alla conduzione il direttore di “Chi”, Alfonso Signorini e Costanza Calabrese, volto del Tg5. In prima serata il film "The family man". Venerdì 28 in prima serata la fiction "Un cane per due" con Giorgio Tirabassi.



Su Italia Uno lunedì 24, il film "Una poltrona per due". Martedì 25 "David Copperfield - L'uomo impossibile", presenta Marco Berry. Mercoledì 26: alle 15 "Ice Christmas Gala 2012", conduce Cristina Chiabotto, dal Palavela di Torino. L'evento con le più grandi star internazionali del pattinaggio sul ghiaccio.



Su Retequattro il 24 dicembre in prima serata speciale "Terra! - natale a Gerusalemme", a cura di Toni Capuozzo. Il 25 dicembre in prima serata "Lo spettacolo della natura", i super-doc targati Bbc e National Geographic, presentati da Martin Castrogiovanni e Tessa Gelisio. Il 26 dicembre va in onda in prima serata: "Dowtown Abbey - Special Christmas".